Bertram grandi numeri. Ma Tavernelli è out

TORTONA - Senza Riccardo Tavernelli per circa un mese. Dopo lo stop domenica contro Treviglio, il play è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato la lesione di primo grado al gemello mediale della gamba sinistra, che richiede, solitamente, quattro settimane per il recupero. Il giocatore ha già iniziato la riabilitazione, seguendo il programma definito dallo staff medico: le sue condizioni saranno verificate la prossima settimana, con ulteriori esami.

Aspettando Riccardo, la squadra sta viaggiando su numeri da record: capolista solitaria, e a punteggio pieno, nel girone verde, il rendimento è sottolineato dalla valutazione di squadra, 89.8 di media, molta alta, in quattro occasioni oltre 90. In ogni partita sempre cinque giocatori in doppia cifra, con Cannon e Fabi ci sono Mascolo, Sanders e Ambrosin. I leoncelli hanno anche la miglior differenza tra punti fatti e subiti, 80, con uno scarto medio di 13,3. Fra le cifre significative c'è il poker di successi casalinghi e con avversarie importanti come Biella, Orzinuovi, TTorino e reviglio.

E, ancora: quasi il 50 per cento dei canestri assistiti, molti più assist che palle perse, in cinque gare su sei molti più rimbalzi degli avversari, e, in difesa, una media di 67 punti subiti, segno di solidità.