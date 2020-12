Il presepe è pronto, con i 'nuovi' figuranti

CASTELLAZZO - I figuranti hanno trovato i sostituti. Sagome, ma nei costumi della Palestina di duemila anni fa. La Pro loco di Castellazzo ha scelto di tenere in vita il 'Presepe vivente', alla sua 39a edizione, anche senza gli interpreti abituali. Oltre 60 metri quadrati di scene, nella chiesa di Santa Maria, in cui le 'comparse' sono già state collocate, perché questi sono i giorni della novena e chi partecipa può già ammirare in anteprima la creazione degli artigiani del paese. Fino al 10 gennaio i diversi 'quadri' popoleranno alcune cappelle della parrocchia.

Anche in Santuario

Completat i lavori del presepe anche nel Santuario della Madonnina dei Centauri, grandi statue collocato sull'altar maggiore, dove sono già comparsi anche i Re Magi. Appuntamento al 2021, invece, con il presepe meccanizzato nell'Oratorio della Pietà, con giochi di luci d acqua: già pronte nuove ambientazioni, ispirate ad angoli del paese creati nel primo lockdown, "le sveremo il prossimo anno".