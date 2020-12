Una donna di 38 anni trovata morta in casa

ORE 20,10 - I Carabinieri del Comando Provinciale di Alessandria e la Procura stanno indagando per capire cos'è successo nell'appartamento di spalto Marengo, al numero 10, dove è stata trovata cadavere Alessandra Provera (in foto). La ricognizione cadaverica in atto potrebbe essere il preludio dell'esame autoptico che stabilirà con certezza le cause della morte della 38enne. La Scientifica ha passato al setaccio l'alloggio. Al momento sembra che non siano stati rilevati segni d'offesa. In casa, però, c'erano molte ed evidenti tracce di sangue. Sarebbe stato il fratello a scoprire la tragedia. Le indagini sono ancora in una fase preliminari.

ORE 16.45 - Alessandra Provera, la 38enne trovata morta oggi in un appartamento di Alessandria, in spalto Marengo 10, era veterinaria (prestava anche servizio volontario nel laboratorio allestito per le famiglie in crisi al giardino botanico) ed era figlia dell'ex presidente della Provincia Franco, morto in un incidente stradale nel 1982. Ha un fratello, Alessandro.

ORE 15,35 - La vittima è Alessandra Provera, 38 anni. Nella foto, la scientifica dei Carabinieri durante i rilevamenti nell’appartamento all’interno del quale è stata trovata la donna senza vita.



ORE 15,17 - Alcuni residenti al secondo piano dello stabile affermano di non aver udito nulla di anomalo nelle ultime ore. Il tragico fatto sarebbe avvenuto al sesto piano.

FOTOGALLERY - Ai piedi del palazzo dove è stato rinvenuto il corpo



ORE 14,57 - Sul luogo del ritrovamento, in questo momento, ci sono il medico legale e il sostituto procuratore Eleonora Guerra per stabilire con certezza le cause della morte della 38enne.

ORE 14,45 - Una donna avrebbe trovato la sorella morta in casa, in un lago di sangue, in un’abitazione di Spalto Marengo 10, ad Alessandria. Gli accertamenti sono in corso. Sul luogo i Carabinieri.





Articolo in aggiornamento.