Casale ko con il Pont Donnaz

MONTJOVET - Dopo due pareggi consecutivi, il Casale in trasferta in Valle D’Aosta sfida il Pont Donnaz, compagine seconda in classifica e ne esce sconfitta. Nella prima frazione di gioco sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio al 24’: Lauria apre i giochi segnando la rete del vantaggio con un gran gol da venticinque metri, la sfera si insacca sotto la traversa. Pareggia i conti poco dopo il Casale con il gol di Bettoni, su sviluppo di una mischia in area piccola. Il primo tempo termina così in parità sull’1-1.

Nella ripresa le azioni salienti sono poche, il gioco del Casale è sterile e le emozioni mancano. Gli avversari guidati da Cretaz riescono poi a trovare la rete della vittoria verso la fine del match: il 2-1 è firmato Tanasa che condanna così i nerostellati, che restano penultimi in classifica.

Pont Donnaz - Casale 2-1

MARCATORI: pt 24’ Lauria, 28’ Bettoni; st 40’ Tanasa

Pont Donnaz: Vinci, Montenegro, Maffezzoli, Tanasa, Balzo, Ciappellano, Filip, Borettaz, Varvelli, Lauria, D’Onofrio. A disp.: Gini, Ferrando, Sassi, Ruatto, Scala, Cena, Jeantet, Sterrantino, Paris. All.: Cretaz

Casale: Tarlev, Guida, M’Hamsi, Romeo, Todisco, Bettoni, Mullici, Poesio, Franchini, Coccolo, Nouri. A disp.: Rovei, Albino, Fontana, Graziano, Vecchierelli, Premoli, Fiore, Cocola, Ferrari. All.: Buglio

ARBITRO: Franzó di Siracusa, assistenti Daghetta di Lecco, Pirola di Abbiate Grasso