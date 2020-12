La plastica in mare rivivrà nei tappi Guala

ALESSANDRIA - Guala Closures firma un accordo esclusivo con Oceanworks per sviluppare chiusure realizzate con plastica recuperata dagli oceani. Oceanworks è il più grande marketplace - ha sede in California - globale per materiali sostenibili. Così uno dei più grandi produttori di chiusure si è alleato per al fine di sviluppare una linea di chiusure prodotte utilizzando plastica oceanica.

Oceanworks fornirà la materia prima: polimeri riciclati al 100% che Guala Closures utilizzerà per sviluppare chiusure per la sua gamma di vini e liquori. Questa partnership si estende alla portata del mercato mondiale del Gruppo e al suo utilizzo esclusivo.