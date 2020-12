Trenta assunzioni alla A&F di Torre Garofoli

TORTONA - Lo scorso mese è stato siglato alla A&F, importante azienda di logistica presente nel territorio alessandrino nell'area Logicor di Torre Garofoli, un accordo sindacale che ha permesso l'assunzione di trenta persone, nonostante l'attuale momento storico sia contraddistinto da una crisi economica e sociale profonda, direttamente e logicamente riconducibile all'emergenza sanitaria pandemica covid 19. Il mondo del lavoro sta attraversando una fase complicata che vede gran parte delle aziende perseguire esclusivamente politiche difensive di ridimensionamento delle proprie attività a causa della perdita dei clienti, e dei propri organici attraverso la mancata proroga dei contratti a termine, senza dimenticare che spesso le organizzazioni sindacali registrano e denunciano un utilizzo talvolta eccessivamente spregiudicato degli ammortizzatori sociali in deroga per abbattere i costi.

La A&F, in questo contesto, rappresenta una realtà sorprendentemente positiva, in quanto in questi mesi di difficoltà non è stata soltanto capace di mantenere i propri clienti e le proprie attività, ma è riuscita addirittura ad incrementarle. A fronte di ciò non ha agito, come fanno di solito molte aziende, pretendendo un aumento generalizzato degli orari di lavoro e degli straordinari, ma ha deciso di concordare col sindacato un orario di lavoro spalmato su sei giorni, nel rispetto integrale delle trentanove ore settimanali medie e di quanto è previsto, sia dal punto di vista economico che normativo, dal Ccnl di categoria. Proprio grazie a questo regime degli orari è stato possibile stipulare un’intesa che ha previsto una trentina di assunzioni per saturare i reparti e soddisfare di conseguenza le esigenze aziendali.

In una situazione di normalità ci saremmo trovati di fronte ad un ottimo accordo sindacale, in una congiuntura drammatica come quella attuale crediamo che questo rasenti la straordinarietà. In aggiunta a ciò le parti stanno anche valutando di concordare e introdurre sistemi di incentivazione economica legati ai parametri di efficienza e produttività. Contrariamente a quanto avviene in molti altri siti, la Filt-Cgil non può che dichiararsi soddisfatta sulle intese e sulle attuali relazioni sindacali instaurate con la A&F, alla quale vanno riconosciute serietà, responsabilità e una spiccata capacità di programmazione, nonché la volontà non comune di confrontarsi senza pregiudiziali col sindacato per individuare quelle soluzioni in grado di soddisfare le esigenze aziendali tanto quelle dei lavoratori.