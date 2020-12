Tubo rotto, riparato in poche ore il guasto a Spinetta

ALESSANDRIA - Ieri nel primo pomeriggio ai tecnici di Amag Reti Gas è stato segnalato un guasto alle tubature a Spinetta Marengo, all’altezza del semaforo tra via Genova e via Frugarolo.

Immediatamente intervenuti sul posto, insieme a addetti della Provincia, della polizia municipale e dei Vigili del Fuoco di Alessandria, hanno constatato che un tubo sotterraneo risultava danneggiato da precedenti lavori svolti dalla trivella orizzontale di un’impresa per la posa di un cavidotto.

Analizzata la situazione, i tecnici di AMAG Reti Gas sono riusciti, nel giro di poche ore pomeridiane, ad effettuare le necessarie riparazioni senza interrompere l’erogazione del gas alle abitazioni di via Genova e via Frugarolo. E’ stato posato un by-pass per consentire la continuità del servizio, e il tratto danneggiato di tubatura è stato sostituito in maniera provvisoria. A gennaio si provvederà ad un successivo intervento, definitivo.