Una nuotata nel Po per augurare buon Natale e per ricordare Franco Delodi

CASALE - In pochi, ovviamente senza pubblico (l'iniziativa non è stata divulgata proprio per evitare assembramenti), ma con un duplice messaggio ben chiaro in mente: augurare alla città buon natale e ricordare l'amico Franco Delodi, morto lunedì a causa del Covid. Ogni anno era lui che si occupava di preparare il vin brulè per gli spettatori della fiaccolata sul Po.

Ieri in cinque appassionati sub - incuranti della pioggia e indossando le mascherine - rispettando una tradizione che va avanti fin dagli anni 80, si sono gettati nelle acque del Grande Fiume per celebrare le festività, il tutto con il supporto di un equipaggio degli Amici del Po che ha seguito il cimento con un barcè.