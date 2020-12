Sport Center, cinquina di campioni

ALESSANDRIA - Dieci medaglie, e cinque sono ori. Cioè sono titoli italiani di kung fu vietnamita, una specialità particolare in cui il Wu - Tao Team dell'Accademia Sport Center eccelle a livello nazionale ormai da moltii anni.

La conferma ai campionati nazionali sperimentali, formula inedita per permettre agli atleti di competere anche nell'impossibilità di farlo 'in presenza'. La Federazione italiana kung fu wushu ha inviato le regole per partecipare, registrando un video della prova, poi inviata alla commissione esaminatrice, che ha stilato le classifiche.

I neocampioni italiani sono Samuele Stango (seniores), Mirko Stango (junior A), Melissa Imelio (junior B), Andrea Stango (junior B) e Andrea Maria Cavriani (junior C). Secondo gradino per Riccardo Buffa (junior A), Gaia Gabrielli (junior B) e Lorenzo Russo (junior B), bronzo per Mattia Fattore (junior A ) Gabriele Gabrielli (junior B). In evidenza anche Nicholas Parisi, 4° nella junior A, alle spalle di tre compagni.

"In un anno così difficile, i nostri atleti si sono impegnati al massimo in questa rassegna tricolore che, anche con una modalità mai attuata fino ad ora - sottolinea il mastro Maurizio Massara direttore tecnico - ha permsso di vivere un evento in cui mettersi in evidenza e raccogliere i risultati di tanto lavoro e sacrifici".

A guidare tutti gli allievi nella preparazione e nella prova sono stati i maestri Massara e Marcello Fadda. "Chiudiamo bene un 2020 in salita e con poco spazio per la pratica sportiva, con la speranza di riprendere, presto, gli allenamenti tutti insieme"