Gaetano, vaccinato il volontario della Croce Verde

Abbiamo seguito Gaetano Niosi, carabiniere in congedo ora volontario della Croce Verde di Alessandria, all'interno dell'ospedale Civile di Alessandria. Niosi è stato uno dei tanti volontari che in questi mesi si è speso per l'emergenza coronavirus. Oggi è stato vaccinato contro il Covid. Dopo un breve colloquio iniziale e l'iniezione, Niosi è rimasto per venti minuti sotto osservazione prima di avere il via libera dei sanitari.