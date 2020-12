Falzerano, quattro anni dopo?'

ALESSANDRIA - Il centrocampo, più di altri reparti. Non solo all'Alessandria: molte squadre stanno ridisegnando il cuore della manovra e i movimenti saranno molti. "Duttile, adatto a giocare a due come a tre, esperto e con grande personalità": l'identikit tracciato da Fabio Artico sembra cucito addosso a Davide Agazzi, classe 93, in uscita dal Livorno (risolvendo il suo contratto), sul quale il ds si è espresso in termini decisamente positivi - "profilo molto interessante" - consapevole che dovrà vincere la concorrenza di Padova in C, Vicenza e Venezia in B.

Ma anche Marcello Falzerano rientra in questa decrizione: '91, dopo quattro anni potrebbe vestire il grigio. Perché è noto che era molto gradito da Piero Braglia, nel mercato invernale 2017, ma le scelte allora furono diverse e dopo Venezia, il centrocampista si è accasato a Perugia, da dove però ora è in uscita (11 presenze, di cui solo 4 da titolare in questo campionato), insieme a Konate, destinato al Potenza.

Mediano solido è Mirko Bruccini, che di anni ne ha 34 e può fare anche la mezzala: molta C nella lunga carriera, ma pure due annate e mezza in B a Cosenza, dove l'anno scorso ha realizzato anche 8 reti, mentre in questa stagione ha solo 7 presenze ed è sul mercato.

L'Alessandria, in questo momento, ha un solo slot libero, da riempire nella settimana prima del Como, quando apriranno ufficialmente i trasferimenti. Dunque già nei prossimi giorni.