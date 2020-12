Domani tamponi e ripresa. Stijepovic verso Pistoia

ALESSANDRIA - Oghy Stijepovic può tornare a Pistoia. L'attaccante classe 1999, nazionale montenegrino, è arrivato in estate in prestito dalla Sampdoria, ma è stato utilizzato solo in sei spezzoni di partita. Vuole giocare di più o, almeno, vuole trovare un club che gli garantisca questa possibilità: per questo rientrerà alla società blucerchiata, che ha già ricevuto alcune richieste, soprattutto quella della Pistoiese, dove ha già giocato lo scorso anno, 17 gare e 5 reti, e dove è molto apprezzato dal ds Giovanni Dolci.

Operazione da definire a inizio mercato, liberando così un altro slot all'Alessandria, da utilizzare anche per un doppio innesto a centrocampo. Davide Agazzi e Mirco Bruccini sono i due profili più seguiti e con trattative ben avviate, almeno una da definire prima della gara con il Como.

La squadra si ritroverà domani per i tamponi e per la ripresa degli allenamenti. Alcuni giocatori non hanno lasciato la città e hanno continuato a lavorare: è il caso del capitano Gazzi, per il quale pare si sta avvicinando il momento del rientro in gruppo.