Coppi, 61 anni dopo: a Castellania la messa

CASTELLANIA COPPI - Salire a Castellania Coppi, ogni 2 gennaio, è molto più di un rito laico: è un omaggio a Fausto Coppi, al corridore, all'uomo, alla leggenda, allo sportivo più popolare e amato, al più grande di sempre. Domani, sabato, non ci saranno i numeri di presenze degli anni scorsi, non ci saranno i pullman e le macchine in arrivo da mezza Italia: anche il piccolo borgo è 'zona rossa', ma non rinuncia al ricordo e, come spiega il sindaco, Sergio Vallenzona, "alle 10.30, nella chiesetta, sarà celebrata la messa di anniversario. Posti distanziati, il numero degli ingressi è limitato, ma abbiamo fortemente voluto questo momento di preghiera". In piazzale Candido Cannavò non ci sarà il tradizionale mercatino, con pezzi unici, gioia dei collezionisti, ma l'associazione 'Fausto e Serse Coppi a Castellania' sarà presente, con il calendario 2021, dedicato alle biciclette di Coppi.

Il premio a marzo

Slitta, invece, al 21 marzo, il giorno dopo la Milano - Sanremo, la consegna del premio 'Welcome Castellania', riconoscimento internazionale istituito dal Comune e dal Consorzio turistico 'Terre di Coppi'. "Sarebbe stato impossibile premiare i due giornalisti vincitori in questo periodo. Abbiamo scelto di cambiare data, alla domenica successiva alla classicissima di primavera - spiega Massimo Merlano, presidente del consorzio - quando mi auguro che potremo essere più numerosi a Castellania e avere con noi i due premiati, lo spagnolo Fernando Llamas di 'Marca' e il belga Frederik Backekandt direttore del magazine 'Grinta!'. In quell'occasione annunceremo il progetto di restyling di Casa Coppi, in cui ci sarà anche uno spazio per la mostra 'Le cime di Coppi', e la nascita e le prime attività dell'associazione 'Casa Coppi&Friends'. Non solo: saranno collocate altre piastrelle sulla facciata, omaggio a persone legate a Coppi e alla memoria del Campionissimo".

Messa anche a Ercole di Caserta

Una funzione sarà celebrata domani, alle 10, anche a Ercole di Caserta, promossa dall'associazione "Amici di Coppi - Caserta", che ogni anno rende omaggio al "caporale Fausto Coppi" rivcordando la sua permenenza in quei luoghi al termine della prigionia in Africa e l'inizio del viaggio di ritorno verso casa, a fine guerra, in bicicletta, la Caserta - Castellania rievocata nel 2019.

Live dal Museo e omaggio de LaMitica

Fra gli appuntamenti di domani c'è 'Coppilive' dalle 16, organizzato dal Museo dei Campionissimi e trasmesso sul canale youtube del Comune di Novi (LEGGERE QUI LA PRESENTAZIONE) e, dalla mezzanotte di oggi, un omaggio speciale de LaMitica, sulla pagina facebook della ciclostorica, per far sempre pedalare Fausto Coppi anche nel cuore dei tifosi e degli innamorati del Campionissimo anche con immagini inedite e parole.