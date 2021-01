Colpi d'arma da fuoco nel Tortonese, due ragazzi gravi

ORE 12,50 - "All'interno del nostro comune c'è ormai da anni il campo dei giostrai - dice Lazzarina Arzani, sindaco di Sale - con una quarantina di persone che pur vivendo dentro case mobili sono stanziali al punto che molti di loro hanno la residenza qui. Sappiamo che è successo qualcosa di brutto ma non abbiamo dettagli: ci è stato chiesto di presidiare l'area con la Polizia Municipale e l'abbiamo fatto, ora ci sono i Carabinieri che stanno facendo i rilievi e le indagini necessarie per chiarire la dinamica dei fatti. La speranza è che si risolva nel migliore dei modi il problema dal punto di vista sanitario senza che i ragazzi coinvolti riportino conseguenze, poi ci sarà tempo per valutare l'accaduto".

ORE 11,20 - L’area dove sarebbe avvenuto il ferimento dei due 15enni è attualmente presidiato da una pattuglia della Polizia Locale che vieta l’avvicinamento. Sul posto ci sono i Carabinieri della Compagnia di Tortona e del Reparto Operativo del Comando di Alessandria, che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti. Non è chiaro, al momento, chi abbia sparato i colpi e se siano coinvolte altre persone. Bisognerà ricostruire la dinamica dell’accaduto. I due ragazzi, quindicenni, sarebbero parenti. Uno di loro è in condizioni molto critiche.

ORE 9,52 - Lo scontro è avvenuto nel territorio del Comune di Sale. Uno dei due ragazzi sarebbe in gravissime condizioni. I feriti sarebbero di etnia Rom.

ORE 9,20 - Due ragazzi sarebbero stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Alessandria a seguito di ferite (probabilmente) da arma da fuoco. Nella notte, per evitare che l’ospedale venisse preso d’assalto, è stato disposto un presidio di Carabinieri. I militari stanno indagando.

Al momento non si conoscono altri particolari.

Articolo in aggiornamento.