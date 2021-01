Covid e territorio, si premiano i racconti migliori

ALESSANDRIA - La settima edizione del premio giornalistico "Franco Marchiaro" si arricchisce e si rinnova. Giuria rinnovata, nuovi partners: Camera di Commercio di Alessandria e Asti, Ascom, Unione Artigiani e Collegio Costruttori, che porteranno anche più premi da distribuire.

Con le dimissioni di Emma Camagna, alla Giuria presieduta da Luca Ubaldeschi e composta da Carlo Annovazzi, Marco

Caramagna e Roberto Gilardengo, sono stati aggiunti Piero Bottino de “La Stampa”, già vincitore “over 40” dell’edizione 2019 e Nadia Minetti, capo ufficio stampa del Comune di Alessandria.

Ecco le indicazioni per la nuova edizione:

Si può concorrere con testi, foto, video, trasmissioni radiofoniche, ecc., messi in onda o pubblicati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020. Per partecipare, inviare il materiale selezionato entro il 31 marzo 2021 a: Fondazione Solidal Onlus – Segreteria Premio Marchiaro, piazza della Libertà, 28 -15121 Alessandria. E-Mail: info@fondazionesolidal.it

Le categorie premiate saranno:

Over 40 (1° posto- premio di 1500 euro; 2° posto: premio di 800 euro)

Under 40 (1° posto- premio di 1500 euro; 2° posto: premio di 800 euro)

Foto e video (1° posto- premio di 1500 euro; 2° posto: premio di 800 euro)



Proseguirà anche la collaborazione con il Master in giornalismo “Giorgio Bocca” di Torino, che purtroppo quest’anno, a causa della didattica a distanza che impedisce agli studenti di essere in zona e quindi venire a realizzare servizi sul territorio, non permetterà la loro partecipazione. Il premio riservato agli studenti verrà quindi riattivato nell’edizione successiva.



Il tema di quest'anno - vista l'emergenza - cambia: si darà spazio ad articoli e servizi riguardanti anche il Covid, in un’ottica di valorizzazione del territorio attraverso la grande capacità di coesione, di forza e di solidarietà, ovvero di quella resilienza che ha permeato la comunità locale contribuendo a trasformare esperienze difficili ed impegnative in capacità di darsi nuovi obiettivi e di saper riemergere. La premiazione è prevista a giugno 2021.

Nel 2020 era uscito un ebook solidale “I giorni del coraggio e dell’orgoglio”, che racchiude i racconti dei protagonisti di questi tragici momenti. Il libro è scaricabile ad offerta libera sul sito di https://www.fondazionesolidal.it/i-giorni-del-coraggio-e-dellorgoglio-un-e-book-con-contributi-e-testimonianze-sul-coronavirus/