Quattro giocatori positivi: out per Como e Pro Patria

ALESSANDRIA - Si complica la vigilia della ripresa del campionato per l'Alessandria: due nuovi acquisti, ma anche quattro giocatori positivi. Oggi, alle 13, tutto il gruppo squadra si è sottoposto a tamponi molecolari, ulteriore accertamento dopo il periodo di vacanza.

I primi controlli, alla ripresa, non avevano evidenziato casi, oggi, invece, per quattro è scattato l'isolamento immediato e la quarantena, che ne esclude l'utilizzo almeno per le prossime due gare, Como e Pro Patria. Dopo la negatività, infatti, il ritorno in campo non è automatico, ma il protocollo prevede anche visite di accertamento dell'idoneità..

La società ha scelto di non comunicare i nomi, ma potrebbero essere interessati almeno un paio di centrocampisti.

Annullata la seduta di allenamento di domani a scopo precauzionale