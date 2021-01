Autosped cede al fotofinish. Paura per Gatti

UDINE - Non basta, all'Autosped, abbassare la media punti di Delser Udine per fermare la capolista e mettere al sicuro la finale eight di Coppa. Vincono le friulane, dodicesimo successo, 56-53, con rammarico per 40' di grande equilibrio, con le ospiti che mettono la testa avanti, anche nell'ultimo quarto, ma nell'altalena dei vantaggi l'ultimo scatto di Udine è decisivo.

Pesa, anche, l'infortunio a Valentina Gatti: durante il gioco la lunga cade pesantemente e batte la schiena sul parquet. La sua gara finisce dopo poco più di 10 minuti: trasportata in ospedale, controlli e radiografie in corso, il club è ancora in attesa di una diagnosi dettagliata.

E' stata una battaglia, durissima, senza strappi, né per le padrone di casa, né per le giraffe. Più della metà dei punti, per Udine, li segnano Peresson (11) e Blasigh (18). A rimbalzo meglio Castelnuovo (40-45), con Podrug che chiude con 11. A frenare la squadra di Francesca Zara l'1 su 15 nei tiri da 3 (0 su 7 per la specialista Madonna), che nell'economia di una gara giocata punto a punto diventa pesante. In doppia cifra D'Angelo, in dubbio alla vigilia, che si tira con il 50 per cento da 2 e con l'82 per cento nei liberi, 15 punti per lei, e Pavia (13).

La finale di Coppa, comunque, è ancora possibile, adesso diventa fondamentale il recupero casalingo di sabato con Sarcedo.

DELSER UDINE - AUTOSPED CASTELNUOVO 56-53

(13-14, 31-30, 41-40)

Delser Udine: Peresson 11, Blasigh 18, Sturma 2, Scarsi 6, Pontoni 2, Turel 7, Lizzi, Da Pozzo 8, Medeot, Cvijanovic 2. Ne: Buttazzoni, Braida. All.: Matassini

Autosped Castelnuovo: D'Angelo 15, Madonna 2, Pavia 13, Colli 2, Bonvecchio 5, Podrug 8, Gatti 4, Repetto, Francia 4. Ne: Serpellini, Bernetti, Bassi. All.: Zaza