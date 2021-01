CASALE MONFERRATO - La Novipiù cade in casa per la terza volta in stagione. Al ‘PalaFerraris’ vince Piacenza (76-82) che aggancia a quota 10 punti in classifica i monferrini. Per Casale l’attenuante delle assenze pesanti di Fabio Valentini e Simone Tomasini a cui si è aggiunto alla vigilia Daniel Donzelli, ma anche tanti rimpianti per una gara che ha visto la squadra di coach Mattia Ferrari spesso avanti nel punteggio e anche con 13 punti di vantaggio (62-49 al 28’).

Purtroppo la JBM paga le tante imprecisioni (16 palle perse) e non ha la lucidità di spaccare la partita quando riesce a creare la separazione. Piacenza brava a tornare in gioco dopo i break di Casale e a restare nella gara mentalmente.

Nel finale l’Assigeco dell’ex Luca Cesana (suoi due liberi del 76-80) è più lucida, dall’altra parte Ferrari si affida a Redivo (non brillantissimo stavolta), che non trova sbocchi. La palla spedita in tribuna da Sam Thompson (il migliore dei suoi con 25 punti) manda a zero le speranze di rimonta e dà spazio alla schiacciata in contropiede di McDuffie che chiude i conti.

Novipiù- Assigeco 76-82

(23-20, 40-39, 64-53)

JBM Monferrato: Redivo 14, Thompson 25, Camara 14, Sirchia 2,L. Valentini 13, Martinoni 8, Cappelletti. N.e.: Giombini, Avonto, Lomele, Tomasini. All. Ferrari

Assigeco Piacenza: Cesana 15, Formenti 1, Massone 19, Molinaro 6, McDuffie 33, Guariglia 2, Poggi 4, Carberry 2, Gajic, Voltolini. N.e.: Perotti, Jelic. All. Salieri

