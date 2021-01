Politiche abitative, la delega passa a Cinzia Lumiera

ALESSANDRIA - Con decreto del sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, la delega assessorile relative alla funzione "Politiche abitative e rapporti con Atc Piemonte Sud da oggi passa dall’assessore Pier Vittorio Ciccaglioni all’assessore Cinzia Lumiera.

Il primo cittadino, come di consueto, "coglie l'occasione per ringraziare l'assessore Pier Vittorio Ciccaglioni per il lavoro e l'impegno profusi fino ad oggi e formula i migliori auguri di buon lavoro alla collega subentrante".