Si avvicina il giorno... di Giorno

ALESSANDRIA - Il duello di mercato, con il Bari, per il momento pare chiudersi in perfetta parità: 1-1, ai pugliesi finisce Gabriele Rolando, esterno destro classe '95, e lo scambio con Simeri è molto ben avviato. Mentre L'Alessandria, invece, ha fatto un passo avanti deciso, e probabilmente decisivo, verso Francesco Giorno, il jolly di centrocampo che nell'ultima stagione e mezza ha giocatpo nel Monopoli e che ormai è ai saluti.

La firma possibile nelle prossime ore, per dare a Gregucci un uomo in più e pronto per debuttare dalla prima gara utile. Per uno nato a Busto Arsizio (classe 93), che nella Pro Patria ha giocato tre anni, avrebbe un sapore speciale, perché domenica sarebbe derby personale.