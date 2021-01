"Un piano per i vaccini alla Valfré"

TORINO - Visita del sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, all'hot-spot dei tamponi rapidi all'Allianz Stadium di Torino: "Sono andato apposta per vedere come funziona questa realtà - le parole del primo cittadino - E' tutto ben organizzato e i militari hanno fatto un lavoro straordinario. Nell'occasione, insieme al nostro consulente dottor Cecchini, abbiamo cercato di capire con il dirigente di Arpa Piemonte Robotto e con l'assessore regionale Marnati come convertire l'ex caserma Valfrè da sito per i test a sito per l'inoculazione dei vaccini".

Un progetto realizzabile? "Assolutamente sì - risponde il primo cittadino - E Torino e Alessandria in tal senso viaggiano di pari passi. Le idee allo studio sono tante e si sta valutando quale possa essere la migliore tra accessi in auto o senza, ma è comunque evidente che questa è la strada che ci potrà portare al più presto fuori dall'emergenza".