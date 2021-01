Tornano le “Bandiere Arancioni”, premio del Touring Club ai borghi più belli d’Italia

TORINO - Il 2020 ha portato con sé anche dei risvolti positivi. Tra questi la riscoperta del turismo di prossimità, un turismo responsabile e soprattutto sostenibile.

In Italia ad occuparsi proprio di questo da diversi anni c’è l’associazione non profit Touring Club Italiano che - tra le tante attività di promozione turistica - si interessa particolarmente della valorizzazione del patrimonio artistico italiano.

Il progetto "Bandiere Arancioni" - una delle loro più importanti iniziative in questo senso - è arrivato quest'anno all’ottava edizione, dopo ben 15 anni di attività. Lo scopo principale è quello di valorizzare i piccoli borghi italiani e di coinvolgere in modo attivo gli enti locali, onorando una rosa di candidati scelti tra più di 3000 comuni aderenti con una simbolica bandiera arancione, che ne certifica la qualità.

Da oggi giovedì 14 gennaio - e fino al 12 febbraio - riaprono le candidature online per tutti i borghi interessati a prendere parte all’iniziativa qui in Piemonte. Proporsi per ottenere il riconoscimento è totalmente gratuito - grazie ai finanziamenti che arrivano direttamente dalla Regione - ed è aperto a tutti.

L’unico criterio che deve essere rispettato è che il Comune che si propone non deve superare - all’ultima rilevazione Istat disponibile - i 15.000 residenti.

Su più di 240 Amministrazioni Comunali che hanno ottenuto la bandiera in Italia, 34 si trovano solo in Piemonte. Tra queste in provincia c’è il Comune di Ozzano Monferrato che già da diverso tempo ha ottenuto l’importante riconoscimento, aderendo così alla causa di Touring e promuovendo la nuova frontiera del turismo di prossimità.