TORTONBA - Girone Verde. Tredicesima giornata, ultima di un’andata che deve essere ancora completata dai recuperi. Domani è il giorno del derby Bertram Derthona-Novipiù JBM Casale Monferrato.

Il turno si gioca tutto domani, domenica, tra l’anticipo delle ore 16 tra Trapani e Bergamo e il posticipo di lunedì tra le rivelazioni Agribertocchi e Capo d’Orlando. Non si gioca invece Torino-Verona dopo la sospensione delle attività agonistiche della Reale Mutua, deliberata dall’ASL Città di Torino a seguito dell’insorgenza di quattro casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra dei torinesi.

BERTRAM, CACCIA ALLA UNDICI

La capolista Bertram vuole l’undicesima vittoria consecutiva di questo strepitoso avvio di stagione contro i rivali della JB Monferrato (LEGGI QUI IL ROSTER). Per coach Marco Ramondino sarebbe record personale: una vittoria in più di quelle conquistate proprio con Casale nella stagione 2017/2018.

In quella squadra, oltre al bianconero Luca Severini, c’era Jamarr Sanders che introduce così l’attesa sfida della provincia. “Dobbiamo essere orgogliosi di avere vinto dieci gare di fila, ma la mia aspettativa è la stessa di inizio stagione, cioè vincere l’ultima partita dell’anno. Siamo una squadra che ha un potenziale molto elevato che non ha ancora raggiunto, per cui i margini di miglioramento sono ampi. Credo anche sia molto importante essere una formazione corale, è uno dei nostri punti di forza. Penso che sia difficile trovare un game plan contro di noi perché in ogni gara possiamo trovare un protagonista diverso. Ora affrontiamo Casale, che ama giocare nei primi secondi dell’azione. La nostra transizione difensiva sarà la chiave della partita”.

Vanni Talpo, vice allenatore del Derthona, definisce invece il punto focale della squadra. “Il nostro mantra di quest’anno, ma in generale da quando Marco Ramondino guida la squadra, è la coralità”.

Assenti ancora causa Covid Graziani e Morgillo, Ramondino rimetterà in campo Agustin Fabi.

NOVIPIU’ RISPOLVERA COLLINS

Settimana complicata per la Novipiù che fa visita ai cugini della Bertram (LEGGI QUI IL ROSTER) con assenze di rilievo. Tra tutte quella della stella argentina Lucio Redivo (infortunio alla mano), a cui si somma quella di Daniel Donzelli (problema muscolare). Per questo coach Mattia Ferrari rispolvera Corban Collins, ancora sotto contratto con i rossoblù e prova a rimettere in campo Fabio Valentini e Simone Tomasini.

“Tortona è, dati alla mano, la squadra più in forma del nostro girone – attacca l’assistente Andrea Fabrizi–. Roster di primo livello, staff tecnico di valore e una solidità di squadra che gli ha consentito di dominare, fin qui, la stagione. Noi arriviamo da una settimana ancora più complicata delle precedenti, sembrava impossibile ma è così. Tutt'ora non sappiamo con precisione quali saranno gli effettivi in campo domenica, viviamo alla giornata, ma stiamo cercando di allenarci nel miglior modo possibile. Abbiamo un solo vantaggio: arriveremo a Voghera con la mente libera, senza nulla da perdere. Ci è già successo, e sappiamo che i nostri ragazzi possono essere artefici di prestazioni di alto livello in qualsiasi condizione”.

A tracciare la linea il capitano della JBM Niccolò Martinoni. “Dovremo cercare di mettere in campo quell’atteggiamento e quella serietà che ci hanno contraddistinto nelle prime giornate di campionato quando eravamo in difficoltà. In ogni caso, andremo a Tortona per fare la nostra partita”.

BERTRAM TORTONA – NOVIPIÙ JB MONFERRATO

Dove: PalaOltrepo’, Voghera (Pv)

Quando: domenica 17 gennaio, 18.00

Arbitri: Caforio, Maffei, Pellicani

Streaming: in diretta su Lnp Pass: https://bit.ly/38LXKHb