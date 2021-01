Lipani riacciuffa il Bra allo scadere

BRA - Un 2-2 utilissimo per muovere la classifica e rafforzare il morale. Recupera Gualtieri e Lipani per la trasferta in terra cuneese Luca Pellegrini ma deve ancora fare i conti con le assenze di Draghetti, Concas e Varela che questa volta non è nemmeno in panchina. A metà del primo tempo passano in vantaggio i padroni di casa: Rosti è reattivo con i pugni sulla prima conclusione di Bongiovanni da fuori area, ma nulla può sul tap-in rasoterra di Gaeta che si infila beffardo a fil di palo alla sua sinistra. Ancora il numero nove dei giallorossi è protagonista al 36' quando su un traversone prolungato da Rosti sul secondo palo arriva il controcross con Gaeta che può controllare e incrociare sul palo lontano per il raddoppio.

A inizio ripresa l'Hsl si gioca la carta Palazzo per un impalpabile Corbier, ma nonostante qualche punizione dal limite e un bel tiro da lontano al 13' di Lipani che recupera palla da un contrasto e conclude subito a fil di palo il gol rimane lontano. Il Bra va vicino al tris a un quarto d'ora dalla fine con una triangolazione fra Gaeta e Magnaldi che libera al tiro Marchisone impreciso nella conclusione, poi a cinque minuti dal termine la partita si riapre: Gueye si incunea in area e viene messo giù, l'arbitro concede un calcio di rigore sacrosanto che lo specialista Spoto non sbaglia dimezzando lo svantaggio. Al 43' ancora Marchisone non sfrutta un'indecisione della difesa per chiudere la gara e al terzo minuto di recupero il suo errore costa caro perché Lipani raccoglie una respinta corta della difesa su cross dalla sinistra di Tordini e con un siluro sul palo alla sinistra del portiere trova il gol del pareggio. C'è ancora il tempo per un'occasione per Cirio che difende bene palla e arriva al tiro ma non inquadra la porta, poi dopo una serie di cross dei giallorossi ben gestiti dalla difesa tortonese l'arbitro fischia la fine: un punto d'oro per muovere la classifica, domenica con il Borgosesia al 'Coppi' bisogna tornare a vincere.

BRA - HSL DERTHONA 2-2

MARCATORI: pt 23', 36' Gaeta; st 40' Spoto rig., 48' Lipani

BRA: Guerci, Rossi, Tos (36′ st Bruno), Saltarelli, Gaeta, Merkaj (23′ st Cardore), Magnaldi (31′ st Baggio), Reeb (46′ st Olivero), Bongiovanni (34′ st Marchisone), Capellupo, Daqoune. A disp: Giaccardi, Campagna, Petracca, Sia. All. Daidola

HSL DERTHONA: Rosti, Gualtieri (19′ st Negri), Cirio, Lipani, Magne, Emiliano, Nsingi (29′ st Tordini), Manasiev, Gueye, Spoto, Corbier (1′ st Palazzo). A disp: Parodi, Roncati, Cecon, David, Casagrande, Teti. All. Pellegrini

ARBITRO: Tomasi di Lecce

NOTE Ammoniti Daqoune; Corbier, Manasiev, Lipani, Gueye. Calci d'angolo 4-2 per il Bra. Recupero pt 0'; st 6'.