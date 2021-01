Intitolazioni ai vigili del fuoco: procedura avviata

ALESSANDRIA - A seguito della deliberazione della Giunta del 29 ottobre 2020, il Comune di Alessandria ha avviato presso la Prefettura la procedura prevista dalla Legge 1188/1927 per l’intitolazione di due aree di circolazione, la “Rotonda Caduti dei Vigili del Fuoco” (attuale rotonda di intersezione tra via San Giovanni Bosco e corso Giuseppe Romita) e la “Passeggiata Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo” (attuale tratto ciclopedonale di Via San Giovanni Bosco compreso tra la Rotonda di Via San Luigi Orione e Corso Romita).

L’iniziativa intende onorare tutti i Caduti del Corpo e in particolare i tre Vigili del fuoco tragicamente scomparsi a Quargnento il 5 novembre 2019 nell’adempimento del proprio dovere.

Compatibilmente con l’attuale situazione epidemiologica e in esito alla procedura, il Comune darà attuazione concreta all’iniziativa, mediante la formale intitolazione delle due aree di circolazione. Anche con questo atto l'amministrazione conferma la vicinanza di tutta la comunità alle famiglie delle vittime e a tutto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.