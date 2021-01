Pd -Lista Rossa e Amag, botta e risposta

ALESSANDRIA - I gruppi consiliari di Pd e Lista Rossa attaccano sul progetto di 'smart city' ad Alessandria: "Bisogna prestare molta attenzione - si legge in una nota - Parlano di project financing ma non lo è. Di fatto è un acquisto di beni e servizi con canoni pagati al soggetto che si aggiudicherà la gara, con presunta sostenibilità che si regge sui risparmi fatti con la nuova illuminazione pubblica. Difficile crederci. Inoltre, portando in Amag la Tari si scarica sul gruppo Amag anche il tasso di evasione. Operazione rischiosissima. Peraltro condotta da un Consorzio interno ad Amag che viola il principio del controllo analogo, obbligatorio nei servizi in house providing. Amag si sta trasformando pericolosamente nell'ultima spiaggia del Comune di Alessandria, con un'ipotesi di trasformazione in holding finanziaria del Comune capoluogo e con la totale esclusione degli altri Comuni soci".

All'attacco ha risposto il Gruppo Amag con una nota dello studio Legale Bird & Bird di Milano: "La procedura a cui fa riferimento la nota a firma Pd Lista Rossa è attualmente ad uno stadio iniziale. Le proposte presentate devono essere ancora esaminate e deve essere vagliata - da una commissione valutatrice ancora da nominare - la fattibilità e la sostenibilità economico finanziaria dei progetti presentati. Ogni polemica è quindi del tutto sterile e priva di fondamento".

Secondo i legali dell'azienda alessandrina, "quanto all’asserita illegittimità del pagamento di un canone di concessione nell’ambito di una concessione in project financing si tratta di falsità. Trattandosi di “opera fredda” e in quanto tale non generatrice di entrate dirette per l’operatore economico, è normativamente previsto che l’ente concedente versi un canone all’operatore economico. Nel caso di specie poi, si tratterà di un canone che sarà oggetto di uno sconto rispetto a quello pagato in passato. L’operazione, una volta conclusa, ha quindi l’unico obbiettivo di ottenere un efficientamento dei servizi con un sicuro risparmio per le casse del Comune a beneficio dei cittadini di Alessandria".