Fortitudo, non c'è partita. Oleggio dilaga

ALESSANDRIA - Non c'è mai partita tra Fortitudo Alessandria e Mamy Oleggio. Lo dicono i numeri (48-85), lo conferma anche coach Claudio Vandoni che, per oltre metà gara, si siede in panchina e non si arrabbia quasi più. "Quando si prepara una partita studiando gli avversari e analizzando video, si allenano i movimenti e gli schemi e poi, una volta in campo, si fa l'esatto contario, scappa anche la voglia di urlare".

Il problema enorme, al di là di un po' di inesperienza, è l'atteggiamento, "qui ognuno va in campo e gioca per sé, fa quello che gli riesce meglio, senza preoccuparsi se, magari, non è funzionale per la squadra o, peggio ancora, facilita il gioco degli avversari".

Esattamente ciò che accade nella prima di ritorno, l'ottava sconfitta, in otto gare, per gli alessandrini. "Ci siamo ripetuti più volte di evitare di concedere spazi a Pilotti. Risultato? Pochi minuti e gli abbiamo permesso di tirare tre volte da 3 punti. Una squadra che, per manovrare di più anche fuori dal petrimetro e proteggersi gioca con due play, come abbiamo fatto noi, non può perdere 16 palle nei primi due quarti. Capisco che continuare a perdere incide anche sul morale, ma sparacchiare palloni senza capo né coda e andare molli sui rimbalzi non aiuta a cambiare l'inerzia di questo campionato".

Subito il vuoto

Oleggio scappa già nel primo quarto, 11-23, nel secondo Fortitudo sembra reagire fino al 19-27, distacco minimo, ma si inceppa ancora e non sfrutta l'unico quarto equilibrato (13-15), in cui Oleggio ha percentuali più basse, 24-38 alla pausa. In avvio di terzo periodo una fiammata, 5 punti, e poi 5 minuti senza segnare, mentre gli ospiti allungano, 37-59. Per nulla appagati, l'ultimo parziale è il migliore (11-26), Alessandria li vede scappare e non oppone quasi resistenza. "Non abbiamo fatto un solo tagliafuori su Okeke, che è un giovane di talento a cui abbiamo permesso pure di andare a schiacciare almeno in quattro occasioni".

FORTITUDO ALESSANDRIA - MAMY OLEGGIO 48-85

(11-23, 24-38, 37-59)

Fortitudo: Guaccio 3, Ferri 5, Dal Maso 11, Giancarli 7, Lisini 4, Valle, De Paoli 2, Galipò, Apuzzo 11, Gaspari. Ne: Sacco. All.: Vandoni

Oleggio: Ferrari 4, Giacomelli 8, De Ros 9, Okeke 18, Pilotti 15, Somaschini 2, Romano 5, Ghigo 6, Airaghi 6, Boglio 9, Ielmini 3. Ne: Negri. All.: Pastorello.