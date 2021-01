Pistoiese, uomini contati. Grigi con novità

ALESSANDRIA - Un girone fa era duello tra Frustalupi e Gregucci, dopo un giro completo di campionato i protagonisti in panchina non ci sono più, sono arrivati Riolfo per gli 'orange' da qualche settimana e Longo al debutto con i Grigi.

Servono punti, a tutte e due: obiettivi diversi, il peso del risultato è identico. Gli ospiti, come sottolinea Longo, "hanno giocatori di categoria, sono in crescita e in fiducia". Hanno, però, qualche problema di infermeria, che resta abbastanza affollata, come già per la gara con la Giana: Pezzi, Solerio e Cesarini non sono a disposizione, anche Simonetti è in forte dubbio a Camilleri rischia pure lui, ma dovrebbe farcela in extremis, altrimenti spazio a Varga. Per il tecnico scelte obbligate per il 3-4-2-1, il terminale offensivo è un ex della sfida, Matteo Chinellato. Fra gli osservati c'è anche Renzi junior, che nonostante la giovane età, ha già alle spalle una esperienza all'estero.

La prima Alessandria di Longo è da scoprire, con qualche punto interrogativo, ma anche con possibili novità. Una potrebbe essere in difesa, con l'esordio dall'inizio di Di Gennaro, che può giocare a destra, ma anche al centro come alternativa a Cosenza. In mezzo nella linea a cinque Castellano o Chiarello, la secondo ipotesi per alzare il potenziale offensivo. Ma non si esclude anche un utilizzo di Casarini, considerato in partenza, ma la cui posizione potrebbe cambiare con l'arrivo del nuovo tecnico. In attacco è ballottaggio tra Corazza e Arrighini per far coppia con Eusepi, giocatori con caratteristiche diverse, ma funzionali entrambi, perché si completano con il capocannoniere.

Derby alla Pro

Alessandria obbligata ad aggiungere 3 punti per non far scappare anche la Pro Vercelli, che ha vinto, 2-1, il derby in casa di un Novara sempre più in crisi, e a fondo, e che potrebbe esonerare, per la seconda volta, Banchieri: non si esclude il ritorno di Marcolini, l'altra opzione è Tacchinardi. Nell'altro anticipo successo di misura del Livorno, 1-0 sull'Albinoleffe.Il posticipo RaiSport di lunedì sera sarà lo scontro al vertice tra Renate e Como

Le formazioni

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Di Gennaro, Cosenza, Prestia; Parodi, Bruccini, Giorno, Chiarello, Rubin; Eusepi, Arrighini. All.: Longo

Pistoiese (3-4-2-1): Perucchini; Romagnoli, Camilleri, Salvi; Pierozzi, Spinozzi, Simonetti, Simonti; Valiani, Stoppa; Chinellato. All.: Riolfo.