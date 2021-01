Guado sull'Erro portato via dalla piena, nessun danno al cantiere

MELAZZO - Aggiornamento da Melazzo. Stamani gli uomini della Protezione civile di Acqui Terme hanno effettuato un sopralluogo in paese per vedere le condizioni del guado sulla Sp225 danneggiato ieri notte dalla piena del torrente Erro. Nessuna soluzione temporanea. «La parte centrale dell'attraversamento è stata portata via dalle acque - ha spiegato il presidente Lorenzo Torielli - Non sarà più praticabile fino ad avvenuto ripristino».

La piena del fiume ha raggiunto il nuovo ponte in costruzione? «Non ci sono danni al cantiere - ha risposto l'intervistato - Domani sul sito arriveranno tecnici ed operai della Provincia».