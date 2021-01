Idea Ramos. Per la difesa a quattro?

ALESSANDRIA - "Valuterò se poter cambiare l'abito tattico dell'Alessandria": così Moreno Longo il giorno della presentazione.

"Il mercato chiude il 1° febbraio: l'allenatore valuterà, da parte mia c'è disponibilità a intervenire ancora, per rafforzare la squadra": così Luca Di Masi con il nuovo tecnico accanto.

Dunque l'Alessandria non ha ancora concluso gli innesti e se Longo deciderà di passare alla difesa a 4, allora Juan Ramos diventerà un elemento molto utile. O, forse, il tecnico ha già deciso e questo spiegherebbe l'interesse per l'esterno sinistro basso, classe 1996, alla seconda stagione allo Spezia, con cui ha conquistato la A lo scorso anno, anche se nella massima serie è stato utilizzato meno di 200 minuti, due gare intere, contro Sassuolo e Napoli, e due spezzoni, una manciata di minuti anche contro il Toro.

Italiano, però, gli ha parlato, spazio non ne avrebbe molto. Mentre il difensore uruguayano piace in B: si è fatto avanti il Cosenza, oggi anche la Reggiana, con cui lo Spezia abrebbe trovato l'accordo per la cessione (di cui avrebbe benefici economici anche il Parma), ma il giocatore non gradisce le due destinazioni e proprio poche ore fa ha detto no agli emiliani. Tatticamente è un esterno basso, più votato alla fase difensiva, che in carriera ha vestito anche le maglie di Catania, Casertana e Trapani: in un 3-5-2 giocd come quinto a sinistra.

Operazione da valutare, soprattutto se prevarrà la volontà di rivedere l'assetto difensivo.

L'Alessandria è impegnata anche nelle cessioni: Stijepovic è rientrato alla Sampdoria (il numero 17, lasciato libero, è ora di Mustacchio), Suljic è corteggiato da Novara e Piacenza, e gli emiliani sembrano in vantaggio dopo l'ingaggio, come tecnico, di Cristiano Scazzola, che questa mattina ha risolto il contratto con la società grigia (fino a giugno 2021) e ha firmato con i biancorossi, che allenerà domani per la prima volta.