Bertram e Novipiù, turno "alla siciliana"

TORTONA – La quindicesima giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Verde, seconda di ritorno, è un turno infrasettimanale che si gioca tra gli anticipi di oggi e tre gare di domani. Tra poco in campo Mantova-Urania Milano, Piacenza- Udine e Orzinuovi- Verona. Le due alessandrine scendono in campo domani: Bertram Tortona-Capo d’Orlando, Novipiù JB Monferrato-Trapani insieme a Treviglio-Biella. Il match tra Bergamo e Torino è rinviato al 31 marzo.

TORTONA, CACCIA ALLA 12

La partita del PalaOltrepò di Voghera è il big match della giornata. La capolista imbattuta Bertram ospita la rivelazione Capo d’Orlando (con Orzinuovi, la sorpresa dell’andata). Tortona a punteggio pieno e a caccia delle dodicesima vittoria consecutiva che sarebbe il record dell’A2. Tortona a 22 punti, Orlandina (LEGGI QUI IL ROSTER) a 14 con cinque vittorie nelle ultime sei partite. L’identità corale della squadra di coach Marco Ramondino contro l’attacco supersonico dei siciliani. "Difesa, coralità e prontezza sono aspetti importantissimi, perché tutti i giocatori devono essere coinvolti: l’applicazione difensiva che stiamo avendo è notevole, dobbiamo essere soddisfatti e orgogliosi, trovando le motivazioni per migliorare. A Capo d’Orlando coach Marco Sodini sta facendo un grande lavoro per far rendere ogni giocatore. Sono giovani, talentuosi con due americani forti e produttivi ed hanno un attacco supersonico”.

Idee chiare anche per il lungo Giulio Gazzotti. “Arriviamo alla partita con Capo dopo uno stop che ci ha permesso di recuperare le energie e i piccoli problemi fisici delle ultime settimane. Dovremo concentrarci sui nostri punti di forza e sulla loro messa in pratica nell’arco dei quaranta minuti. Capo è una squadra sicuramente molto temibile con due giocatori americani di grande talento. Noi vogliamo continuare la nostra striscia vincente che ci ha consentito di consolidare la fiducia nella squadra e in ognuno dei compagni”.

Tortona senza Graziani (ancora positivo al Covid) ma col nuovo Francesco Romano (foto sotto), classe 2002 arrivato in settimana in prestito dal Basket Casalnuovo, per allungare le rotazioni del roster bianconero. Capo d’Orlando priva di Tommaso Tintori e Simone Bellan.

BERTRAM TORTONA – ORLANDINA CAPO D’ORLANDO

Dove: PalaOltrepo’, Voghera (Pv)

Quando: giovedì 28 gennaio, 19.30

Arbitri: Maschio, Salustri, Yang Yao

Streaming: diretta su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)

CASALE VUOLE LA DOPPIETTA

Dopo la convincente ripartenza di Verona, la Novipiù prova a sfruttare il doppio turno casalingo (domenica arriva Capo d’Orlando) per dare continuità ai suoi risultati. Ospite domani Trapani (LEGGI QUI IL ROSTER), una delle deluse di questo campionato. Casale sesta a 12 punti, Trapani terzultimo a 8.

Coach Mattia Ferrari, però, non si fa illusioni. “Trapani ha in Corbett-Miller una delle coppie più prolifiche del campionato, di maggior talento e atletismo. Il pacchetto lunghi è importante dal punto di vista realizzativo e la qualità degli italiani è di grande impatto su questo campionato. Trapani è una squadra completa e forte, che verrà a Casale per giocare una partita di grande intensità fisica, contro di noi che in questo momento continuiamo ad avere deficit dal punto di vista del roster e ci presenteremo alla partita con gli stessi giocatori di Verona”.

Assente per infortunio Daniel Donzelli, da valutare le condizioni di Fabio e Luca Valentini.

Trapani ha in dubbio Spizzichini Adeola e non avrà Nwohuocha.

NOVIPIÙ JB MONFERRATO – 2B CONTROL TRAPANI

Dove: PalaFerraris, Casale Monferrato (Al)

Quando: giovedì 28 gennaio, 20.45

Arbitri: Tirozzi, Chersicla, Grazia

Andata: gara non disputata, rinviata a mercoledì 17 febbraio (ore 14.00)

In diretta tv: su MS Sport (digitale terrestre) e canale 814 piattaforma Sky

Streaming: in diretta su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)