Pulito il sentiero 500, Vallegra: "Rimosse le piante cadute"

BISTAGNO - Le nevicate delle scorse hanno appesantito i rami degli alberi e buttato giù non poche piante. A Bistagno, dove negli ultimi anni si è investito nella sentieristica e nella promozione degli sport all’aria aperta, sono subito partite le opere di manutenzione straordinaria per rendere accessibili i percorsi del circondario. Ieri l’annuncio del sindaco Roberto Vallegra: «Dopo diversi giorni di lavoro abbiamo terminato la rimozione di tutte le piante cadute sul sentiero 500 che ora è interamente percorribile». La campagna di pulizia è stata realizzata grazie al contributo di volontari.

Memento per gli appassionati: «Ricordo che per sicurezza e disposizioni regionali, i sentieri non sono transitabili con mezzi a motore, salvo deroghe previste». Preservare è un must per rendere i sentieri bistagnesi accessibili a tutti.