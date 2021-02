Torna alla Civica "Un cappuccino tra le righe", ma a distanza

CASALE - Torna il ciclo di presentazioni librarie del sabato mattina "Un cappuccino tra le righe", progetto della Biblioteca Civica di Casale Monferrato.

«In attesa di poterci nuovamente incontrare di persona - ha spiegato l'assessore Gigliola Fracchia - proporremo l’iniziativa in diretta Facebook, certi che in molti vorranno tornare a trascorrere un piacevole momento in compagnia di interessanti autori».

Il primo appuntamento sarà sabato 6 febbraio alle 11 con Licia Allara, che racconterà del suo libro "Lettera alla sposa". Per partecipare alla presentazione basterà collegarsi alla pagina Facebook.

I prossimi incontri in programma saranno sabato 27 febbraio con Eva Negri che parlerà di "Come dura pietra"; sabato 20 marzo con Maria Cristina Moreschi che racconterà "America. Viaggi casuali nella terra dove tutto accade"; e sabato 10 aprile con Mario Costanzo che presenterà "La camera segreta di Ranisar. La straordinaria scoperta di Mario Warvich".