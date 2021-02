Picchi: "Promozioni in A, andremo fino in fondo"

TORTONA - Marco Picchi, ad della Bertram Yachts Derthona Basket, alza la voce contro le dichiarazioni del patron della Dinamo Sassari Stefano Sardara (ma anche della Reale Mutua Torino, competitor della Bertram in A2) apparse su twitter e riferite all’ipotesi di blocco delle retrocessioni dalla Serie A. La nota della società bianconera, stilata – si legge - dopo un confronto con tutti i membri del cda e il suo principale partner (Beniamino Gavio, ndr) è molto dura nei confronti di un dibattito che in questi giorni si sta facendo strada sull’assetto futuro della Serie A e, di conseguenza su quello della A2. “Sono stupito e arrabbiato – attacca Picchi -. Credo fermamente nel rispetto delle regole e delle istituzioni sportive preposte a farle rispettare. Rappresento un club che investe e programma gettando le basi per il futuro con la prossima costruzione di un impianto da Serie A. Leggere pareri e suggerimenti che invitano a stravolgere la logica delle promozioni in essere è totalmente inaccettabile. Per questo Derthona Basket si farà promotrice fin da subito di azioni condivise a tutela del rispetto delle regole in essere, anche con altre società che come noi vogliono sognare in grande. Sono consapevole che ciò che ho letto oggi è il pensiero di un singolo, mi chiedo se il signor Sardara esprima le proprie rispettabilissime opinioni in qualità di proprietario di un club di Lba o di proprietario di uno di Lnp, allo stesso tempo sono pienamente convinto che Lega Pallacanestro e Fip non abbiano la minima intenzione di stravolgere le regole in essere, ma annuncio già da ora che il nostro club non abbasserà la guardia sulla questione, dichiarandosi già da ora pronto ad arrivare fino in fondo anche nelle sedi opportune”.

Picchi, già all’interno della lunga intervista rilasciata sul sito de Piccolo (LEGGI QUI) si era ampiamente schierato in difesa delle due promozioni dall’A2 previste in questa stagione.