Riapre la collezione d'arte della Fondazione CrAl

ALESSANDRIA - La collezione d’Arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria riapre al pubblico da venerdì 5 febbraio. Naturalmente sarà possibile visitare la collezione del Palazzo simbolo della Città di Alessandria in assoluta sicurezza, con ingressi contingentati e utilizzando le abituali norme di comportamento (misurazione della temperatura, mascherina, distanziamento dei visitatori).

La mostra resterà aperta ogni venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Le visite guidate si effettueranno ogni ora. La prenotazione per le visite non è obbligatoria ma consigliata data la necessità di contingentare gli ingressi. Ingresso e visita guidata sono gratuiti. Per informazioni e prenotazioni: tel. 3478095172 oppure E-Mail: didattica.fondazionecral@gmail.com