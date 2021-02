Riboldi sulla querelle Ztl: "Dal Pd polemiche pretestuose"

CASALE - Il sindaco di Casale Federico Riboldi risponde alle stoccate del Partito Democratico sul tema della Ztl. Il primo cittadino rivendica la bontà delle scelte della sua amministrazione.

«Una polemica assolutamente pretestuosa che è solo utile ad intestarsi risultati che non esistono. Il Pd casalese dovrebbe mettersi nei panni di chi lavora nel privato che in questo periodo è stato pesantemente danneggiato. Queste sono piccole strategie che abbiamo utilizzato, insieme ai ristori economici, per dare respiro alle attività economiche in particolare del centro storico. Avevamo già dichiarato in Consiglio Comunale che in caso di ritorno di zona gialla saremmo tornati a una Ztl tradizionale e così abbiamo fatto. Non escludiamo nuove strategie per il futuro, che si interpreta giorno per giorno, settimana per settimana, per tentare di alleviare la sofferenza in particolare delle imprese. Il modello Casale è anche questo, continuo ascolto e rapida programmazione cercando di non lasciare indietro nessuno».