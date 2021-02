Rocca: salta il tradizionale appuntamento con la Lachera

ROCCA GRIMALDA - Lo scorso anno fu uno degli unici, e degli ultimi, appuntamenti svolti regolarmente, peraltro ancora senza le mascherine. Quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, anche il "Carnevale di Rocca Grimalda" è costretto a cedere il passo. «Contiamo di riprendere nel 2022 - afferma Giorgio Perfumo, storico promotore, insieme a Giorgio Prato, dell'evento rocchese -. Invitiamo già da ora i cittadini e gli amici a collaborare in vista di questo appuntamento». Niente questua presso le cascine, dunque, né tantomeno la sfilata lungo le vie del centro storico.

È probabile che questo sia il primo di una lunga serie di rinvii, o di annullamenti, dovuti alle restrizioni imposte dal Comitato Tecnico Scientifico per il contenimento della pandemia legata alla diffusione del "Covid-19". Oltre alle storiche maschera della Lachera, il gruppo locale che - soprattutto nel mese di febbraio - porta gli antichi riti propiziatori primaverili in giro per il mondo, lo scorso anno si esibirono i rappresentanti del Gruppo di danza popolare della città spagnola di Sitges, non lontano da Barcellona, che misero in scena il “Bal de les Gitanes”.