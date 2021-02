Il Derthona saluta Fabrizio Bobbiesi

TORTONA - Ha destato sorpresa e cordoglio in città la notizia della scomparsa a soli 62 anni - ne avrebbe compiuti 63 tra pochi giorni, il 24 febbraio - di Fabrizio Bobbiesi, giocatore di calcio ormai ritiratosi e che era una presenza costante negli stadi della zona durante le partite del campionato nazionale dilettanti come osservatore. Ricoverato d'urgenza nella giornata di ieri per un malore dovuto a una occlusione dell'aorta, non è purtroppo riuscito a superare l'intervento.

Nato a Pavia, dopo avere percorso tutta la trafila delle giovanili Bobbiesi era diventato una colonna portante del Derthona a cavallo fra la fine degli anni '70 e i primi anni '80 vivendo sia la promozione dalla D alla C2 nell'anno del settantesimo anniversario della fondazione della squadra, sia le tre stagioni successive in cui i 'leoni' avevano mantenuto la categoria. Dopo Tortona, era andato a giocare con le casacche di Fanfulla, Carrarese, Cavese, Puteolana e Mantova, fino al ritiro nell'estate del 1993.