Cosenza in grigio fino al 2022, Chiarello fino al 2023

ALESSANDRIA - Ieri è toccato a Giuseppe Prestia, in grigio fino al 2023, oggi altre due firme per prolungare i contratti in essere: nel giorno del suo 35° compleanno Francesco Cosenza, che l'anno scorso aveva sottoscritto un biennale, ha trovato con la società l'accordo fino a giugno 2022.

Anche Riccardo Chiarello, pure lui in scadenza a giugno 2021, ha allungato la sua storia in grigio fino a giugno 2023. Nel suo caso la società sottolinea "la qualità delle prestazioni, la sua grinta e la generosità in campo". Per Ciccio il contratto fino al 2022 è "un riconoscimento per le due doti tecniche e morali, guida carismatica al costante servizio del gruppo".

Anche queste tre operazioni, sommate ai nuovi arrivi, dimostrano la scelta dell'Alessandria di puntare, fin da adesso, su un gruppo ampio anche in prosettiva futura.