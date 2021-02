Focolaio alla casa di riposo di Strevi: più di una ventina i positivi

ACQUI TERME - Da ormai qualche giorno sulla mappa Covid della Regione dove sono riportati i numeri a disposizione dell'Unità di crisi emerge un dato che, in base all'andamento generale delle ultime settimane nei paesi del territorio acquese, spicca come quantomeno anomalo: nel comune di Strevi, infatti, sono improvvisamente salite a una trentina le positività accertate. In base a quanto confermato da fonti ufficiali, da diversi giorni all'interno della casa di riposo "Seghini Strambi & Giulio Segre" si è sviluppato un focolaio tra gli anziani ospiti della struttura. Al momento sarebbero circa 25 le positività accertate. Ad ogni modo, sembra che tra i degenti contagiati non si registrino casi di particolare gravità.

Ad Acqui Terme, intanto, restano un'ottantina i positivi domiciliati. Negli altri comuni dell'Acquese in cui si segnalano positività i casi non superano le 5-6 unità. I comuni "Covid free" del territorio sono al momento una quindicina in tutto.

All'ospedale 'Galliano' alle 10 di questa mattina erano 31 i pazienti Covid ricoverati, 2 di questi in cura nel reparto di terapia intensiva, altri due in attesa dei risultati del tampone.