TORTONA - Mentre si decide il destino di palestre e piscine a partire da lunedì prossimo, Derthona Nuoto lancia l'allarme: "Lo stop totale che perdura dalla scorsa primavera ed è iniziato con il primo lockdown imposto dal governo, ha avuto una parziale attenuazione in estate, consentendo la realizzazione del tradizionale Nuoto Camp estivo. Nuoto Camp che si é svolto seguendo le oramai note restrizioni legate ai vari Dpcm relative al distanziamento sociale, e che ha visto la partecipazione di 215 ragazzi di età compresa fra 5 e 14 anni. L'attività è stata peraltro resa possibile grazie alla generosità della Fondazione Crt e di sponsor privati come Beniamino Gavio. Dall’autunno, con l’inasprimento delle misure restrittive, e fino ad oggi, viene impedita la normale attività necessaria per mantenere in vita una struttura così complessa come un centro natatorio quale è la piscina Dellepiane. I costi, legati principalmente a quelli energetici, superano ad oggi i ricavi. Il Covid-19 ha vincolato fortemente le attività che si possono svolgere e garantire, limitando la frequentazione ai soli atleti agonisti tesserati, tra i quali sono presenti anche atleti diversamente abili iscritti alla Finp, federazione italiana nuoto paralimpico, con conseguente contrazione degli introiti".

La Derthona Nuoto Scsd, società cooperativa sportiva dilettantistica, è attiva dal 1975, iscritta alla Fin, Federazione italiana nuoto, che fa parte del Coni; gestisce la piscina comunale scoperta dotata di vasca olimpionica da 50 metri dal 1989 e dal 2005, data della sua inaugurazione, anche l’impianto natatorio coperto costituito da una vasca semi olimpionica da 25 metri, da una vasca per il Nuoto baby, da una palestra ed un bar. Nel complesso la struttura, in Viale Dellepiane, rappresenta un centro sportivo dedicato agli sport acquatici e anche un centro estivo per la balneazione pubblica. Derthona Nuoto rappresenta con i suoi 150 atleti tesserati una realtà importante anche dal punto di vista agonistico, con elementi presenti in tutte le categorie ed in tutte le discipline. Rilevanti sono pure i risultati costantemente raggiunti negli anni, con atleti che possono vantare la presenza sul podio sia in gare nazionali che internazionali. Di grande rilevanza sono gli atleti della Derthona Nuoto iscritti alla categoria Master, costituita da ex agonisti tutti tesserati Fin che gareggiano in circuiti territoriali, nazionali ed internazionali. Derthona Nuoto con i suoi i suoi 50 atleti iscritti può vantare un medagliere di tutto rispetto, prima classificata dal 2010 al 2018, 40 record italiani a livello individuale, 2 record europei di staffetta e un record mondiale sempre nella staffetta. Negli ultimi campionati del 2019 a Riccione la squadra Master ha conquistato 7 medaglie d’oro, 2 d’argento e 2 di bronzo, nonché 13 piazzamenti degni di nota. A questi risultati nazionali vanno poi aggiunti 6 ori, 3 argenti e 1 bronzo nei campionati europei del 2018. Questi risultati hanno reso Derthona Nuoto attrattiva non solo del nostro territorio tortonese, ma anche per atleti provenienti da altre associazioni sportive italiane, che hanno voluto tesserarsi nella nostra società. Un forte richiamo anche per i giovani nuotatori in erba, che ha portato ad avere nella Derthona Nuoto ben 450 iscritti a livello giovanile frequentanti corsi di nuoto a partire da 6 anni fino ai 17 anni, oltre a più di 100 praticanti a corsi specifici per adulti.

"Derthona Nuoto e la piscina Dellepiane - si sottolinea- rappresentano un patrimonio non solo per Tortona, ma per tutto il territorio tortonese, costituendo un punto di riferimento per tutti coloro che praticano il nuoto, soprattutto per i giovani delle nostre zone oltre ad essere un riferimento anche per il Cisa ( consorzio intercomunale socio assistenziale) e altre attività assistenziali che si appoggiano alla piscina Dellepiane e ai suoi istruttori per la pratica dello sport acquatico rivolto ai ragazzi meno fortunati: una realtà che corriamo il rischio di perdere. Derthona Nuoto è altresì attiva nel circuito Uisp “sport per tutti”, con più di 120 atleti giovanissimi che oggi, grazie alla loro appartenenza al settore agonistico, possono costituire un importante serbatoio per il futuro. Numeri importanti per una realtà che conta su un personale composto da diciotto unità fra soci lavoratori e dipendenti diretti, e che sostiene la propria attività grazie agli introiti legati alle iscrizioni ai vari corsi ed al contributo esterno, peraltro mai venuto meno, da imprenditori locali ed associazioni".