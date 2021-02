Novi piange il maresciallo della Gdf in pensione Nunzio Motta

NOVI LIGURE - È morto la notte scorsa all’ospedale di Tortona, dove era ricoverato nel reparto Covid, il maresciallo della Guardia di Finanza Nunzio Motta. Nato 68 anni fa in Sicilia, si era trasferito giovanissimo in provincia di Alessandria per ragioni di lavoro e aveva prestato servizio nelle Fiamme gialle ad Acqui e Tortona prima di approdare alla Compagnia della Guardia di Finanza di Novi Ligure, arrivando a ricoprire il ruolo di vice comandante.

"Era una persona buona e sensibile, inflessibile, competente nel suo lavoro, investigatore lucido e capace, ma con una parola buona per tutti" ha detto il suo ex comandante Pietro Buccini, che con i colleghi dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia lunedì parteciperà al funerale che sarà celebrato alle 15.30 nella chiesa della parrocchia di San Pietro a Novi Ligure.

Il maresciallo Nunzio Motta, da pochi anni in pensione, lascia la moglie Silvia e il figlio Antonello, oltre a tanti concittadini di Novi Ligure, la sua città d’adozione, che lo stimavano.