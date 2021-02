Su di lui un ordine di allontanamento: rintracciato in stazione

ALESSANDRIA - Gli agenti della Polfer hanno rintracciato in stazione ad Alessandria un cittadino di origine nigeriana di 27 anni, risultato destinatario di un ordine di allontanamento dal Territorio nazionale emesso dal Questore della Provincia di Pavia lo scorso mese di dicembre. Lo straniero è stato denunciato in stato di libertà per inottemperanza al predetto provvedimento.