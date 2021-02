Presidio Cerutti: "A fine febbraio 130 disoccupati se non riparte l'attività"

CASALE - Prosegue ancora il presidio dei lavoratori della newco Cerutti all'ingresso dello storico stabilimento di via Adam a Casale. L'Rsu Luca Barbero aggiorna sulla situazione: «Dobbiamo continuare a lottare per salvaguardare il nostro posto di lavoro. Attendiamo risposte dalla Regione per poi coadiuvarci per arrivare fino a Roma per una discussione seria sul proseguimento dell'azienda, inoltre è indispensabile avere nuovi amministratori sociali. Rimarremo qui per dimostrare che siamo molto attaccati al nostro lavoro. Ad oggi a fine febbraio finiamo l'ammortizzatore sociale, siamo tutti a casa se l'azienda non riprende le attività».