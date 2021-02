Usavano un cellulare rubato: due marocchini denunciati per ricettazione

ALESSANDRIA - Ad Alessandria gli agenti della Polfer hanno denunciato per ricettazione due marocchini di 31 e 25 anni. A seguito del furto di due cellulari avvenuto in città, le acquisizioni dei rispettivi tabulati telefonici hanno consentito agli agenti di risalire ai due uomini che utilizzavano sim card a loro intestate in uno degli apparati telefonici oggetto di furto. I due, in possesso di permesso di soggiorno, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.