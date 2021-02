Vivaldi, "Mercoledì" in streaming con il trio ArDeCo

ALESSANDRIA - Oggi, alle ore 17, terzo appuntamento de "I Mercoledì del Conservatorio". La storia rassegna organizzata dal conservatorio Vivaldi di Alessandria viene proposta quest’anno in streaming: una formula diversa, pensata per poter far assistere il pubblico alla bravura dei talenti che si esibiscono durante i vari appuntamenti musicali.

Protagonista sarà il trio ArDeCo del conservatorio Cantelli di Novara. La formazione è composta da Giacomo Arfacchia al clarinetto, Ludovica De Bernardo al pianoforte e Christiana Coppola al violoncello. Musiche di Ludwig van Beethoven e Johannes Brahms.



Il concerto sarà trasmesso dall’Auditorium Pittaluga e sarà visibile esclusivamente online sul canale YouTube "Conservatorio Vivaldi Alessandria" sulla pagina Facebook "Conservatorio Vivaldi". Il link diretto al concerto sarà disponibile anche sul sito www.conservatoriovivaldi.it.



Il trio ArDeCo si è costituito sotto la guida di Francesca Leonardi, loro attuale docente di Musica da Camera al conservatorio Cantelli di Novara ed è stato recentemente selezionato per esibirsi presso gli Istituti Italiani di Cultura all’Estero di Vienna, nella primavera 2021. La 29ª edizione de "I Mercoledì del Conservatorio" è inserita nel progetto Le Stagioni del Vivaldi con il contributo della Regione Piemonte.