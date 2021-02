Bertram, Ablatico: ‘Di nuovo in marcia’

TORTONA - “Con la ripresa del Minibasket tutto il settore è in marcia. Circa il 90% dei nostri tesserati ha ripreso l’attività – spiega un soddisfatto Andrea Ablatico, Presidente del Derthona Basketball Lab -. In questo infinito loop di aperture e chiusure, di incertezze e paure, un dato del genere non può che rendermi orgoglioso del lavoro fatto e della nostra gente. Mantenere il legame fra la società e le nostre famiglie, su un territorio così provato dal Covid-19, era l’obiettivo primario”.

Il settore giovanile bianconero, aggiornati i protocolli federali, è ripartito con la sua attività riportando in palestra i giovani atleti. Dopo essersi sottoposti ai tamponi prescritti, iniziando dalle squadre di Eccellenza, tutti i ragazzi hanno ripreso gli allenamenti agli ordini dello Staff Tecnico della società. Un segnale importante di speranza per un ritorno alla normalità, anche agonistica e sportiva.

“Il Derthona Basket ha deciso di condurre i propri corsi, a tutti i livelli, in maniera completamente gratuita fino al termine della stagione. Un segnale importante, che vuole dare a tutte le famiglie e ai ragazzi una possibilità di più di riavvicinarsi allo sport, in totale sicurezza. Chi ha versato la quota associativa per questa stagione avrà modo di ottenere un voucher sostitutivo o il completo rimborso, rivolgendosi in segreteria. Oltre al rispetto delle regole igienico/sanitarie istituzionali e dei protocolli federali, a maggior tutela dei ragazzi, abbiamo preso l’iniziativa - conclude Ablatico - di effettuare gratuitamente con cadenza quindicinale un tampone di controllo per tutti i tesserati presso la nostra struttura di allenamento. È un piccolo riconoscimento all’attaccamento dimostrato da tante famiglie ai nostri colori e non può che confermare quanto teniamo ai nostri ragazzi prima ancora che ai nostri “atleti”.

Per chi avesse piacere di provare gratuitamente i nostri corsi di Minibasket è possibile contattare la segreteria al numero 0131 868803 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00, oppure inviando una mail a segreteria@derthonabasket.it.