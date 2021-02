Ludoteca, da lunedì tornano le attività 'in presenza'

ALESSANDRIA - Da più di un anno ormai, per fare fronte alle esigenze dell’emergenza Covid 19, la Ludoteca comunale “C’è Sole e Luna”, assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Alessandria, ha trasferito la propria attività sia online, con laboratori interattivi, letture teatrali e persino cori natalizi; sia all’aperto, avvalendosi dei parchi cittadini, in special modo del Parco Primo Sport, nato grazie al progetto “Alleanze educative”, sostenuto dall’Impresa sociale “Con i bambini”. Un insieme di esperienze importantissime, che hanno consentito di provare a superare la difficoltà di incontro “con” e “tra” i bambini e le famiglie alessandrine. Finalmente, da lunedì 1° marzo, si riapriranno le grandi porte dello spazio fisico di Via Verona 103 ai bambini di tutte le fasce di età.

“E’ un piccolo ma significativo, e si spera gradito, passo verso un recupero di una normalità” – sottolinea l’Assessore alle Politiche Giovanili Cherima Fteita – “di cui le nostre vite sentono forte bisogno, anche quelle dei bambini. O forse, soprattutto le loro e delle loro famiglie”. Per garantire la sicurezza di tutti, è stato preparato un nuovo orario di apertura, così organizzato: bambini 0-3 anni: lunedì, mercoledì, venerdì ore 10-12. Massimo dieci bambini obbligatoriamente accompagnati da un solo adulto; bambini 3-4 anni: lunedì, ore 16.30-18.30 Massimo dieci bambini, che possono essere accompagnati da un solo adulto; bambini 5-7 anni: martedì e giovedì, ore 16.30-18.30. Massimo sedici bambini, non accompagnati; bambini 8-11 anni: mercoledì e venerdì, ore 16.30-18.30. Massimo sedici bambini, non accompagnati. Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni, contattare dalle 9 alle 16, allo 0131 227216 o 348 5735800. È consultabile anche la pagina Facebook Ludoteca Alessandria. Per eventuali chiarimenti è disponibile anche il Servizio Giovani e Minori del Comune di Alessandria, servizio.giovani@comune.alessandria.it, telefono 0131 515755.

Contestualmente, cercando di prendere il meglio dell’esperienza forzatamente maturata in questi mesi di chiusura, la Ludoteca organizza, in collaborazione con la compagnia teatrale “Il Melarancio” di Cuneo due letture teatrali: mercoledì 3 marzo “C’era una volta” per bambini da 8 a 11 anni, e giovedì 4 marzo “Non scappare”, per bambini tra i 5 ed i 7 anni, sempre alle 17.30. Entrambe le letture saranno fruibili gratuitamente sia dai bambini che prenoteranno in quelle date l’ingresso in ludoteca, sia da casa, attraverso la piattaforma Zoom, per chi si sarà iscritto all’evento online.