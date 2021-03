Basta Eusepi dal dischetto: finalmente Grigi

ALESSANDRIA - Basta Eusepi (che tiene tutti i palloni) dal dischetto (e la Carrarese si infuria) e, alla fine, contano i tre punti. Da rivedere come sono maturati, in maniera non certo convincente e con troppa fatica. Ma adesso serve muovere la classifica, con qualche progresso nella condizione che si intravede: contava solo vincere, per restare in scia di Pro Patria e Lecco. Sul molto lavoro che ancora Longo deve fare il primo a saperlo è proprio il tecnico.

ALESSANDRIA - CARRARESE 1-0

Marcatori: pt 7' Eusepi rig

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo

49' Triplice fischio: finalmente i Grigi

47' Punizione dal vertice destro dell'area: batte Giudici, alto

45' Quattro minuti di recupero

39' Due cambi a centrocampo: Giorno e Bruccini per Gazzi e Di Quinzio

38' Eusepi in profondità per Corazza, cross morbido in area, Chiarello non ci arriva

32' Ci prova Eusepi dal limite, Mazzini blocca

29' E' il turno di Corazza, per Arrighini

29' Fiammata dei Grigi, ripartenza, destro incrociato di Casarini, che sfila sul fondo

28' Ancora San Pisseri, che si supera sul piatto di Marilungo, fortissimo, servito da Giudici

24' Sentro Chiarello per Celia. Il nuovo entrato va a fare il quinto a destra e Parodi si sposta a sinistra

20' Baldini si gioca la carta Infantino

8' Brivido sul sinistro di Piscopo, che incrocia sul fondo

4' Provvidenziale Prestia, spazza via un pallo insidioso di Giudici in area

Primo tempo

Più calci che calcio. Difficile vedere tre passaggi in fila, da una parte e dall'altra. Il rigore (che dalle immagini sembra un po' generoso) è una invenzione di Arrighini, che ruba a Ermacora e poi finisce a terra in area. L'arbitro guarda l'assistente e poi indica il dischetto. Eusepi si sblocca. Poi più Carrarese dei Grigi, e un intervento importante di Pisseri

45' Un minuto di recupero

38' Super Pisseri in tuffo per togliere dall'angoli il destro a giro, dal limite, di Marilungo

19' Ancora Piscopo, rasoterra sul primo palo, Pisseri attento in angolo

18' Piscopo prova una palla morbida, tra le braccia di Pisseri

10' Punizione di Sini, da destra, un metro sulla traversa

7' GOOOOL Alessandria in vantaggio: Arrighini ruba palla a Ermacorta, che lo atterra in area. Rigore: batte Eusepi e, finalmente, è gol

3' Punizione di Di Quinzio dal vertice sinitro, taglia in area, Mazzini di piede

Le formazioni

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Sini; Parodi, Casarini, Gazzi (38'st Giorno), Di Quinzio (39'st Bruccini), Celia (24'st Chiarello); Eusepi, Arrighini (29'st Corazza). A disp.: Crisanto, Cosenza, Podda, Crosta, Ghiozzi, Poppa, Rubin, Stanco. All.: Longo

Carrarese (3-4-3): Mazzini; Milesi, Borri, Ermacora; Manzari (1'st Pavone), Luci, Foresta, Pasciuti; Giudici, Marilungo, Piscopo (20'st Infantino). A disp: Pulidori, Murolo, Doumbia, Schirò, Bresciani. All.: Baldini.

Arbitro: Natilla di Molfetta

Assistenti: Belsanti e Dentico di Bari, quarto uomo Maggio di Lodi

Note: Serata fresca, terreno in condizioni accettabili. Si gioca senza pubblico. Ammoniti: Ermacora, Eusepi, Bruccini per gioco falloso, Luci e Infantino per proteste. Angoli: 5-1 per la Carrarese. Recupero: pt 1', st 4'