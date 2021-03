Flessione Bertram, ko anche a Torino

TORINO – Il derby resta a Torino. La Bertram cade al PalaAsti (75-71) contro la Reale Mutua. Gara decisa ancora nel secondo tempo per una Tortona, in calo, che perde la prima partita in trasferta della stagione e, per la prima volta, due gare in fila. Dopo Milano, i bianconeri lasciano strada anche all’altra “capitale” del girone. Per la squadra di coach Marco Ramondino questo è il primo momento di difficoltà della stagione.

RIPRESA DECISIVA

Ramondino cambia il suo quintetto: fuori Ambrosin, dentro D’Ercole che mette la prima tripla della gara. Tortona allunga la difesa a tutto campo e si schiera a zona contando sulle scarse percentuali di tiro mostrate da Torino contro Treviglio. Primo quarto di equilibrio che si chiude sul 19-19. Nella seconda frazione si va a strappi. +6 Tortona (Mascolo) al 14’ sul 22-28. 9-0 Torino con Alibegovic-Cappelletti per il 31-28. La Bertram resta a secco per 3 lunghi minuti, poi riparte con Cannon (4 punti) e Mascolo. Vantaggio sul 33-34, prima che Toscano mandi la squadre al sul 35-34.

Torino esce meglio dall’intervallo lungo e prende l’inerzia del match (30’ 61-53). Il vantaggio conquistato diventa il terreno dei padroni di casa per costruire la vittoria. Reale fino al +9, con Tortona che con la difesa rientra e sorpassa (63-64 al 34’). Ma nel finale Torino spacca la partita con Alibegovic e Clark. Tortona ci prova fino alla fine con Mascolo ma senza esito. Vince Torino. Unica nota positiva la difesa della differenza canestri.

Domenica Leoni di scena a Verona. In cerca di riscatto.

REALE MUTUA – BERTRAM 75-71

(19-19, 35-34, 61-53)

Reale Mutua Torino: Penna, Cappelletti 9, Clark 23, Diop 11, Campani 2, Pinkins 8, Alibegovic 13, Toscano 9, Bushati. N.e.: Pagani, Origlia. All. Cavina

Bertram Derthona: Mascolo 17, D’Ercole 3, Tavernelli 9, Cannon 10, Gazzotti 6, Ambrosin 6, Severini 10, Sanders 10, Morgillo. N.e.: Sackey, Romano, Graziani. All. Ramondino

